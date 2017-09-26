Цены на смартфоны Meizu резко обрушились в России

Компания Meizu снизила цены на свои гаджеты на всей территории России. Стоимость обрушилась сразу на 4 смартфона Meizu.

Сегодня стало известно, что такие смартфоны как Meizu M6 и M6 Note, M5 Note, а также M5S резко упали в цене на всей территории Российской Федерации. Об этом рассказали непосредственно представители компании-производителя. Поклонники бюджетной техники от Meizu теперь смогут приобрести гаджеты с разницей в несколько тысяч рублей по сравнению с прежней их стоимостью.

Так, девайс M6 Note, обладающий прекрасными характеристиками, а именно двойной камерой и стойким аккумулятором, теперь можно купить за 13,99 тысяч рубдей.

Цены Meizu M6 и M5s упали до 10,99 тысяч рублей, а гаджет M5 Note отныне обойдется покупателям всего в 10,9 тысяч рублей.