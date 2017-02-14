В Роскачестве проверили смартфоны на водонепроницаемость

Сотрудники Роскачества проверили новые смартфоны на водонепроницаемость. Как оказалось, техника компании Samsung намного устойчивее к влаге, нежели гаджеты конкурентов из Apple.

Во время тестов специалисты Роскачества погружали смартфоны под воду на метровую глубину и держали около получаса. Самыми качественными в этом испытании оказались 11 смартфонов, среди которых LG G6, Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy Note 7, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Sony Xperia M5, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia Z3+ и Sony Z5 Premium. Отмечается, что после извлечения из воды смартфоны продолжили работать так же, как и до погружения, в их работе не было замечено сбоев.

Смартфоны iPhone 7, iPhone 7 plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X показали себя гораздо хуже на испытаниях. Как оказалось, сразу после извлечения у гаджетов Apple наблюдались проблемы с громкоговорителями, они стали хуже работать, однако после высыхания смартфонов эта проблема была устранена.