Эксперты рассказали о работе iPhone 6S, в котором заменили аккумулятор

Эксперты заменили в iPhone 6S аккумулятор и рассказали, как это повлияло на работу гаджета. Оказалось, что с более мощной батареей смартфон от Apple демонстрирует куда более лучшие результаты работы.

В 2017 году пользователи iPhone 6S стали негативно отзываться о работе устройства после того, как компания Apple выпустила новое обновление для iOS. Разработчики пояснили, что меньшая производительность гаджета стала причиной того, что аккумуляторные батареи устройства стали терять свою былую емкость и откровенно устаревать.

Проанализировав ответ разработчиков, эксперты решили проверить, повлияет ли на работу гаджета замена батареи на более мощную. Новый аккумулятор ждали дольше 30 дней, так как комплектация на гаджеты от Apple пользуется большим спросом, но выпускается в ограниченном количестве.

Оказалось, что после замены батареи гаджет iPhone 6S стал быстрее прогружать приложения и лучше выполнять свои функции. При помощи синтетического теста Geekbench было установлено, что до замены батареи гаджет набирать 2 485 баллов. А уже с новым аккумулятором iPhone 6S стал набирать 4 412 баллов, что свидетельствует о существенном повышении производительности устройства.