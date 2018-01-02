Bloomberg: компания Apple разрабатывает шумоподавляющие наушники‍

Bloomberg сообщает о намерении компании Apple разработать шумоподавляющие наушники. В случае реализации намерений корпорации, новинка выйдет в продажу к концу 2018 года.

Заключающим этапом разработок гаджетов для меломанов станут шумоподавляющие наушники, проектированием которых на данный момент занимается компания Apple. Bloomberg сообщает намерение корпорации выпустить новинку уже в конце 2018 года. Кроме того, в сообщении источника сообщается, что эти наушники смогут превзойти по качеству звука такие культовые гаджеты как Bose и Beats by Dre.

Однако, стало известно, что разработка шумоподавляющих наушников выдалась слишком сложной на данном этапе для Apple, потому выход новинки все еще под вопросом.