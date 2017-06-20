Инновационный гаджет Nokia 9 выйдет вместе с Nokia 8 Рro

HMD Global готовит долгожданную презентацию нового гаджета Nokia 9. Фрагман предстанет перед публикой вместе с усовершенствованной версией, Nokia 8 Pro.

Во время выставки, HMD Global презентует сразу два смартфона. Сегодня стало известно, что Nokia 9 появится одновременно с Nokia 8 Pro, который является более усовершенствованной версией предыдущего гаджета.

Согласно сведениям представителей компании, Nokia 9 будет обладать множеством инновационных дополнений. В частности, работа смартфона будет обеспечена профессором Snapdragon 845. Кроме того, среди функциональных особенностей гаджета пользователи смогут также оценить и сканер отпечатка пальцев, расположенный под экраном.

Отмечается, что презентация сразу двух гаджетов была ранее не запланирована. До этого компания обещала представить новинку во время выставки MWC в Барселоне.