Vivo представила самый безрамочный смартфон Apex с выдвижной камерой

Компания Vivo продемонстрировала новый смартфон Apex, обладающий безрамочным дисплеем и выдвижной камерой. Выпуск инновационного гаджета назначен на лето 2018 года.

Смартфон от компании Vivo грозится стать главным конкурентом iPhone X в таком характерном функционале, как безрамочном экране. Арех был представлен с множеством инновационных функций, в том числе и с выдвижной камерой. Таким обазом, Арех обладает обширным дисплеем с толщиной рамок всего в 2 миллиметра.

Сам смартфон работает с помощью мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845. Среди прочих преимуществ, Арех может похвастаться сканером для отпечатков пальцев, а выдвижная камера позволит пользователям делать снимки превосходного качества.

Представители Vivo заявляют, что в розничную продажу смартфон поступит летом 2018 года.