В 2018 году компания Apple выпустит MacBook «для бедных»

Компания Apple выпустит бюджетную версию MacBook Air, который может появиться в продаже уже в 2018 года. О выпуске устройства «для бедных» сообщил Мин-Чи Куо – аналитик KGI Securities.

Как сообщается, пользователи смогут получить возможность приобрести бюджетную версию популярного MacBook от Apple. Уже весной этого года на витринах, утверждает источник, могут появиться ноутбуки «для бедных».

Многие любят компанию Apple за качество гаджетов, характеристики и новые функции, внедряемые «яблочными» разработчиками «задают тренды» технологий. Однако, не все могут себе позволить тот или иной продукт от Apple, так как стоимость гаджетов иногда бывает слишком высокой.

Для того, чтобы охватить всю аудиторию пользователей и порадовать фанатов компании, в Apple решили выпустить MacBook Air, цена которого будет «бюджетной». Известно, что специалисты компании работают над борьбой с уязвимостями и активно внедряет новые методы снижения рисков от хакерских атак. В новом устройстве, уверенны эксперты, безопасность будет повышена.

В бюджетной версии MacBook Air может не быть USB-A портов, вместо них появятся современные USB-C. Дисплей может лишиться разрешения 1440*900 пикселей. Более точные характеристики пока не сообщаются, так как не известны даже инсайдерам.