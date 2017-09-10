В новых iPhone на морозе отказывается срабатывать вспышка камер

Стало известно о том, что в новых iPhone обнаружена еще одна проблема. По словам владельцев iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, в морозную погоду на смартфонах перестает работать вспышка камер.

Как стало известно, владельцы новых iPhone стали массового обращаться в сервисные центры и писать в службу поддержки Apple, а также сообщать в соцсетях о новой неполадке. Как оказалось, при низких температурах на смартфонах iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X отказывается срабатывать вспышка камер при попытке сделать фото.

На все жалобы пользователей Apple только присылает сообщение о том, что при низких температурах возможна такая проблема, ведь диапазон нормальной работы для гаджетов колеблется от 0 35 градусов по Цельсию.

Все же такой ответ не совсем устраивает владельцев iPhone, ведь некоторые из них отметили, что вспышка камер дает сбой и при плюсовой температуре.

В настоящий момент в компании намерены разобраться с данной проблемой, а пока что на все жалобы пользователи лишь получают от службы поддержки сообщение с допустимыми рабочими температурами для гаджета.