В России iPhone X резко подешевел на 18 тыс рублей

В России резко подешевел флагманский смартфон от Apple - iPhone Х. Теперь в магазинах его продают на 18 тысяч рублей дешевле.

Устройство появилось на полках в ноябре 2017 года. Изначально на ценниках версии с 64 ГБ встроенной памяти значилась сумма 79 990 рублей, а на модели с 256 ГБ - 91 990 рублей. Эксперты предполагают, что высокая стоимость отпугнула большое количество покупателей.

Однако в марте магазины предлагают iPhone X за намного меньшую сумму. Отныне наиболее дешевая версия продается за 61 тысячу рублей. Для среднестатистических россиян смартфон не стал доступным даже после столь крупной скидки. Однако факт остаётся фактом - цены Apple снижает.

Для тех, кто может позволить себе уцененный iPhone X, аналитики советуют проверить серийный номер устройства. Если выбрать A1901, то можно претендовать на годичное официальное гарантийное обслуживание от производителя. Кроме того, эта модель способна работать со всеми сетями LTE 4G, распространенными в Российской федерации.