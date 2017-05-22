В Сети появились характеристики смартфонов Moto E5

В Сети появились характеристики и технические подробности трех версий смартфона Moto E5. Эти данные опубликовал на интернет-ресурсах один из инсайдеров.

Самый простой Moto E5 оборудуют HD дисплей с диагональю 5,5 дюйма, двумя камерами на 5 и 16 мегапикселей и аккумулятором на 3 тысячи мп\час. Разработчики решили дать ему 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ объёма накопителя.

Moto E5 Play разработчики одарили дисплеем 5,2 дюйма. А вот возможности фронтальной камеры существенно выше - 12 мегапикселей. Самая дорогая модель сможет похвастаться большим экраном в 5,8 дюйма и соотношением сторон 1:2. Источник сообщил, что версии, поставляемые в Китай и США будут отличаться. Американцы смогут приобрести устройство, работающее на процессоре Qualcomm Snapdragon 430. А вот в Китае будут продавать смартфоны на чипсете MediaTek MT675x. Стоимость новинок остаётся неизвестной.