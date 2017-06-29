Аналитики советуют россиянам не покупать Samsung Galaxy S9

С 16 марта в России стартуют продажи новых флагманов от Samsung - Galaxy S9 и S9+. Однако аналитики советуют россиянам временно воздержаться от покупки этих смартфонов по объективным причинам.

За 14 дней до официального выхода на рынок официальные представители южнокорейского бренда получают множество предзаказов на новинку. Эта услуга обходится очень дорого. За версии с 64 ГБ флэш-памяти магазины требуют 59 990 рублей и 69 990. А вот S9+ с максимальным объёмом в 256 ГБ стоит огромные 74 990 рублей.

Эксперты отмечают, что несмотря на высокую популярность и солидное качество, устройства не стоят таких больших денег. Продажи могут состояться лишь благодаря очень агрессивной рекламе, которая буквально требует от жителей России предзаказать новинку. Однако такой ход неоправданный. Стоит выждать максимум две недели - и цены снизятся примерно на 20%. Подобное явление наблюдалось в случае с прошлыми флагманскими моделями и должно повториться сейчас. По словам специалистов, поспешившие купить Galaxy S9 по стартовой цене лишь выбросят в никуда дополнительные 10-15 тысяч. У кого же хватит терпения выждать месяц - смогут получить скидку в 25%.