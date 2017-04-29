Samsung намерена избавить человечество от влияния смартфонов

Южнокорейская компания Samsung намерена вскоре избавить человечество от вредного влияния смартфонов. Такое официальное заявление озвучил представитель корпорации Корир Пир.

Эксперты Samsung обратили внимание на негативную тенденцию, которая заключена в развитии портативных устройств. Люди стремятся получить всё новые и новые модели, а затем посвящают им огромное количество своего личного времени. Кроме того, различные разработчики стремятся связать электронные системы со смартфонами различными сервисами. Из-за растущих возможностей мобильных телефонов пользователи начинают едва ли не поклоняться им.

Однако Корир Пир пообещал, что в ближайшем будущем Samsung переломит эту ситуацию. С этой целью корпорация занимается разработкой революционно нового продукта, который позволит достигнуть намеченной цели. Однако до анонса и раскрытия подробностей пока далеко.