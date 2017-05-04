Пользователи заявили об ухудшении работы Apple Watch

Владельцы смарт-часов Apple Watch первого поколения заявляют о существенном ухудшении их работы. Негодующие посты появились на форуме Reddit.

Первым написал обладатель Apple Watch первой серии, выпущенной в 2015 году со стальным корпусом. Он сообщил, что спустя 2,5 года постоянного пользования аккумулятор начал очень быстро расходовать заряд. На сайте производителя есть сообщение, что аккумуляторы любой модели Apple Watch подлежат замене за 119 долларов. Однако представитель сервисного центра заявил, что батарею на этом устройстве заменить никак нельзя.

С подобной проблемой столкнулись многие другие пользователи ранних Apple Watch. Представители Apple по ремонту утверждают, что после двух лет использования аккумуляторная батарея замене не подлежит. Они предложили клиентам приобрести новую модель за полную стоимость.

Многие люди на Reddit также пожаловались, что в последнее время у "стальных" Apple Watch существенно ухудшилась производительность. Сторонние приложения запускаются с задержкой до 40 секунд. Более того, порой долго грузятся даже стандартные программы, которые поддерживает Apple.

Аналитики предполагают, что разработчики намеренно саботируют первое поколение, снижая их автономность и мощность. Таким образом они могут провоцировать людей приобретать новые модели.