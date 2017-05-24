Эксперты назвали вероятные особенности iOS 12

Эксперты составили собственные прогнозы и назвали вероятные особенности, которые может получить новая iOS 12 от Apple. Толчком для аналитики стала анонсированная недавно концепция macOS 11.

Согласно предположениям, новая операционная система для iPhone получит приятную модернизацию интерфейса. Дизайнеры могут реализовать обновленный экран блокировки. Они также могут внять просьбам пользователей и уменьшить показатель громкости, который на современной версии занимает слишком много места на экране.

Кроме того, аналитики считают, что разработчикам следует сделать более быстрый доступ к панели управления. В iOS 12 этот раздел может открываться горизонтальным свайпом. По прогнозам, улучшения также коснутся вызова FaceTime, режима съёмки и появления опции разделения экрана.

Дополнительным плюсом новой системы станет внедрение специального режима для гостей. Согласно этому концепту, неавторизованные люди смогут использовать ограниченный функционал гаджета. Это пригодится в случае чрезвычайных ситуаций.