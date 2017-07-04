MDK представили свой анимированный набор стикеров

Одна из популярнейших групп социальной сети «ВКонтакте» добавила свои стикеры. Набор от MDK бесплатный, но ограничен по количеству.

«Мудакот» – так окрестили свое детище создатели этого набора. На стикерах изображен кот во всевозможных проявлениях: от медитации, до сна. Стоит отметить, что все изображения выполнены в ярком стиле и анимированы.

«Тот самый пушистый ублюдок» - гласит описание героя, представленного сообществом MDK. Хоть стикеры и бесплатные, некоторые пользователи социальной сети столкнулись с проблемой получения, так как в общих наборах стикеров «Мудакот» не отображается. В нескольких сообществах описали способ получения, для этого всего лишь надо написать боту группы.

«Мудакот» состоит из 24 четырех стикеров, кот изображает «лайк» и «дизлайк», играет на барабанной установке или предается возлежанию на диване с геймпадом в руке. Общее количество доступных для пользователей наборов равно одному миллиону.