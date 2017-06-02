Эксперты представили минималистичный "бумажный" телефон Light Phone 2

В продаже скоро появится самый минималистичный смартфон на основе электронной бумаги Light Phone 2. Гаджет обладает исключительно самыми важными функциями.

Зачастую от старшего поколения можно услышать фразу о непонимании функциональных особенностей "навороченных" гаджетов, да и некоторые продвинутые "юзеры" отнюдь не всегда используют свой смартфон по максимуму.

Именно с целью облегчить жизнь современным людям компания Light представила новый гаджет, Light Phone 2. Производители уточняют, что смартфон включает в себя самые элементарные функции и его действительно можно назвать "самым минималистичным телефоном".

Так, Light Phone 2 представляет собой девайс, с помощью которого можно совершить звонок, отправить сообщение и поставить будильник.

Кроме того, характерной чертой Light Phone 2 является материал, из которого изготовлен его корпус. Им является электронная бумага, которая не требует дополнительной подсветки экрана в дневное время суток. Благодаря электронной бумаге смартфон очень экономичный и компактный.