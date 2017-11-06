Samsung Galaxy S9+‍ превзошел iPhone X по качеству камеры

Представители аналитического сервиса Сотрудники DxOMark сравнили показатели качества камер самых культовых смартфонов современности. Под конец дня в лидеры вырвался гаджет Samsung Galaxy S9+.

Инновационному смартфону Samsung Galaxy S9+ удалось превзойти по качеству камеры таких достойных конкурентов, как iPhone X и GooglePixel 2. Девайс от южнокорейской компании получил 99 баллов и тем самым сумел обойти GooglePixel 2.

Эксперты утверждают, что флагман Samsung Galaxy S9+ представляет собой устройство с практически совершенной камерой, которая может фотографировать и снимать видео в великолепном качестве.

Примечательно то, что при масштабном приближении качество снимка почти не меняется, и именно этим фактом Samsung Galaxy S9+ подкупил экспертов.

Стоит напомнить, несколько ранее первое место по качеству камеры отдали смартфону от Apple, iPhone X.