Инсайдеры показали фото прототипа «раскладушки» Gionee W919

Инсайдеры из Китая опубликовали в Сети фото прототипа «раскладушки» Gionee W919. Компания выпускает гаджет, который может стать популярным из-за ностальгических чувств пользователей, которые помнят известные телефоны «раскладушки».

В конце 2017 года эксперты получили новые данные о «раскладушке». Тогда предполагалось, что Gionee W919 будет представлен сразу после выпуска телефона Samsung W2018. Но, гаджет так и не презентовали, а в Сеть попали снимки прототипов, которые дадут пользователям понять, как будет выглядеть «раскладушка» Gionee W919.

По данным, гаджет получит два экрана по 4,2 дюйма. Работу данного устройства обеспечит 8-ядерный процессор Helio P25. В «раскладушке» ОЗУ будет вмешать в себя 6 гигабайт, а ПЗУ – 128 гигабайт. Устройство получит аккумулятор на 3 000 мАч. Основную камеру «наделят» 16 мегапикселями, фронтальная получит 5 мегапикселей.

Главная особенность «раскладушки», сообщают эксперты, заключается в ее внешнем виде. Корпус Gionee W919 будет иметь вставки из кожи и золотые рамки, что сделает телефон похожим на те устройства, которые выпускали 10-15 лет назад.

До сих пор дата выхода телефона «раскладушки» остается неизвестной. Аналогичным образом обстоят дела и с его стоимостью. Данных о гаджете не сообщают. По мнению экспертов, задержка презентации объясняется тем, что у компании-разработчика возникли финансовые проблемы.