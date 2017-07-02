Эксперты заявляют, что iPhone X обладает лучшей камерой на рынке

Смартфон от компании Apple, iPhone X, признан экспертами как обладающий лучшей камерой из всех моделей, представленных на рынке. В список лидеров также вошли гаджеты от Samsung.

На данный момент качество камеры в смартфонах играет едва ли не решающую роль при покупке. С целью облегчить пользователям выбор гаджета, с помощью которого можно будет сделать лучшие снимки, эксперты составили список девайсов с высококачественными камерами. Безусловным лидером оказался культовый телефон iPhone X, последняя новинка от американской компании Apple.

Следом за своим "собратом" идут iPhone 8 и iPhone 8 Plus, они оказались немного дешевле, но также обладающими хорошим функционалом в плане фото и видео съемки.

С небольшим отрывом в список вошел новый Samsung S8 Plus, камера которого самостоятельно перестраивается в зависимости от освещения.

Эксперты утверждают, что любителям фотографии стоит остановить свой выбор на гаджетах от Apple или Samsung.