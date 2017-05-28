Легендарный смартфон Motorola Razr обзаведется сгибающимся дисплем

Культовый смартфон Motorola Razr вновь возродится с гибким дисплеем. Об этом сообщил исполнительный директор компании Lenovo Ян Юаньцин во время выставки MWC-2018.

Современный рынок технических новинок настолько широко захватили безрамочные сенсорные телефоны, что о легендарных "раскладушках" помнят только представители старшего поколения.

Однако, сегодня стало известно, что они могут вернуться на прилавки магазинов и пользователи вновь смогут их приобрести. Легендарный телефон Motorola Razr вновь обретет гибкий дисплей.

Так как Motorola сейчас относится к компании Lenovo, ее исполнительный директор Ян Юаньцин отметил, что возрождение прежнего дизайна Motorola Razr вполне возможно.

Юаньцин утверждает, что гибкие дисплеи, несмотря на свою простоту, являются настоящим кладезем для технических инноваций.