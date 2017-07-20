Apple запатентовала ноутбук, имеющий OLED-дисплей вместо клавиатуры

Американская компания Apple запатентовала новый ноутбук, в котором OLED-дисплей заметит клавиатуру. Так стало известно изданию Apple Insider.

В документах инновационный гаджет именуется "устройством с двойным дисплеем". Эксперты предполагают, что он будет представлять из себя два полноценных экрана, скрепленных шарниром. Концептуальное изображение свидетельствует о том, что гибрид можно будет разделять на планшет или использовать в качестве ноутбука с сенсорной панелью вместо привычных кнопок. В описании указано, что рабочая часть дисплеев будет покрывать особое поляризационное вещество, которое снизит риск бликования света.

По мнению аналитиков, новинка призвана сменить последние модели серии MacBook. В них разработчики уже внедрили сенсорную полосу на клавиатуре. Удобство системы заключается в том, что зона отображает те кнопки, которые требуются для работы конкретной запущенной программы. Несмотря на кажущееся преимущество сенсора, поклонники Apple встретили устройство без особенного ажиотажа.