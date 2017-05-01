В Сети появились реальные фото, сделанные на новый смартфон Sony Xperia XZ2

На днях японский производитель Sony презентовал свой новый смартфон серии Xperia XZ2. В Сети уже появились первые снимки, которые были сделаны на камеру гаджета в реальной жизни.

В глобальной сети Интернет простые пользователи разместили первые реальные фотографии, которые были сделаны на камеру нового смартфона японского бренда Sony Xperia XZ2. Снимок фотоаппарата получился достаточно четким и без разводов на крупном плане, однако задний план получился немного размытым.

Также камера не смогла сфокусироваться на вывеске позади фотоаппарата, поэтому невозможно прочитать надписи. Кадр на переднюю камеру для селфи получился не хуже, чем на популярном смартфоне iPhone X.