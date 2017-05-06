Samsung Galaxy S9 сможет измерять кровяное давление

Как стало известно, в новых Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ будет иметься новая функция, с помощью которой владелец сможет измерять кровяное давление, используя смартфон. Компания-производитель сообщала о патенте на нее еще два года назад.

СМИ сообщают об уникальной функции, которой оснастят флагманы Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Оказывается, что компания-производитель приобрела патент на нее еще несколько лет назад и теперь внедрила ее в новые смартфоны. Речь идет о технологии, которая позволит владельцу использовать устройство, чтобы измерять кровяное давление. В него будет встроен специальный оптический датчик, который будет работать, если приложить его к внутренней стороне запястья.

Кроме этой функции, Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оснастят также другими необычными. В частности, смартфоны смогут определять, на какой стадии стресса находится организм и в этом отношении предлагать рекомендации относительно распорядка дня и сна. Более того, в скором времени голосовой помощник, который использует Samsung, сможет понимать, какова калорийность еды, если просто сфотографировать ее.