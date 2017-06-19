В Сети опубликовали подробное описание нового смартфона OnePlus 6

В связи с ошибкой одного из интернет-ресурсов в Сети появились технические характеристики на новый смартфон OnePlus 6. По версии пользователей, он в некотором роде напоминает культовый iPhone X.

После того, как один из китайских интернет-магазинов выставил на продажу новый смотфон OnePlus 6, его технические характеристики всплыли в Сети и были зафиксированы внимательными пользователями.

Как оказалось, новый OnePlus 6 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835. Сам гаджет будет безрамочным с дисплеем в 5,5 дюймов с соотношением сторон 18:9. Объем оперативной памяти составит 8 Гигабайт. Пользователи также отмечают, что смартфон в определенном плане похож на iPhone Х из-за отсутствия рамок и широкого экрана.

Ко всему прочему, новинка обойдется покупателям в 890 евро, что в рублевом эквиваленте составляет около 60 тысяч.