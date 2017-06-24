Apple призывает использовать iPhone X для съёмки ЛГБТ-свадеб

Представители Apple призывают использовать iPhone X, чтобы снимать ЛГБТ-свадьбы. Такие ролики опубликовал на YouTube австралийский филиал компании.

Подразделение решило запустить серию роликов для рекламы последней модели iPhone. В качестве ситуации креативные австралийцы выбрали торжество бракосочетания для нетрадиционных пар.

В сюжетах присутствуют сцены из свадеб геев и лесбиянок. Создатели сценариев предлагают владельцам iPhone X фиксировать на камеры самые важные момент мероприятий, таких как первый танец. Среди сцен присутствуют трогательные поцелуи гомосексуальных партнеров и даже слезы одного из мужчин.

Можно предположить, подобная реклама столкнулась с непониманием или даже негодованием некоторых гетеросексуальных пользователей. Однако узнать реакцию зрителей на YouTube нельзя из-за отключенных комментариев.