Израильские эксперты научились взламывать iOS 11 и iPhone X

Израильские эксперты по программному обеспечению из компании Сеllebrite научились взламывать смартфоны iPhone X и любое устройство на iOS 11. Так пишет издание Forbes.

Представители организации утверждают, что нашли способ обходить защиту устройств на ранних и самой новой версии операционной системы от Apple. Секрет найденной уязвимости они не раскрывают. Согласно маркетинговым документам, хакеры Сеllebrite способны открывать доступ к iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod Touch.

В ноябре прошлого года они впервые взломали iPhone X по заказу американского министерства внутренней безопасности. Аналитики Forbes отмечают, компанию из Израиля сейчас можно считать одним из крупнейших подрядчиков, работающих на правительство США. К сотрудникам Сеllebrite нередко обращаются спецслужбы, которые просят разблокировать устройства предполагаемых преступников до назначения официальной экспертизы. Считается, что подобная услуга стоит у Сеllebrite 1500 долларов.