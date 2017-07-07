В 2018 году Apple выпустит три новые модели iPhone

Издание Bloomberg сообщило, что компания Applе в 2018 году презентует сразу три новые модели iPhone. Так, на рынке может появиться iPhone с большим экраном, бюджетная версия гаджета и обновленная модель iPhone X.

Как сообщает издание, которое сослалось на источники их Apple, в 2018 году на рынке может появиться три версии iPhone. Первая модель популярного гаджета будет отличаться от всех предыдущих размером дисплея. Он станет самым большим из всех существующих экранов iPhone.

Вторая модель станет бюджетной версией iPhone, однако он будет иметь в себе некоторые из функций флагманских версий. Такой моделью компания удовлетворит потребности пользователей, которые хотят приобрести гаджет от Apple, но не готовы переплачивать. Устройство получит ключевые аспекты, которые привлекали интерес во флагманах, но полностью соответствовать престижным версиям не будут.

Третья модель гаджета от Apple станет обновленной версией нашумевшего iPhone X. В смартфоне оставят функции, которые сделали «десятку» такой популярной и добавят к характеристикам еще более интересные возможности.

Первая и третья модель iPhone будут выпущены, по словам экспертов, будут выпускаться не только в базовых цветах, но и в цвете золота. iPhone с наибольшим экраном может также получить поддержку двух СИМ-карт. Окончательного решения по всем моделям еще нет, но эксперты уверенны, что новые гаджеты от Apple приятно удивят.