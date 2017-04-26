В Сети "всплыли" технические характеристики смартфона Huawei nova 3‍

В Сети "вплыли" характеристики смартфона Huawei nova 3. Технические показатели новой модели впечатляют своим размахом.

Сегодня стали известны подробности о технических характеристиках нового гаджета от компании Huawei, Huawei nova 3. Дисплей смартфона составит 5,93 дюйма и оснащен IPS-матрицей. Соотношение сторон модели будет 18:9, а расширение экрана 2160х1080 пикселей.

Процессор Kirin 659 с графическим ускорителем будет способствовать бесперебойной быстрой работе гаджета на операционной системе Android Oreo. Аккумулятор смартфона также порадует своей мощностью в 3900 мАч.

Кроме того, Huawei nova 3 может похвастаться GPS-модулем, Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2. Пользователи смогут выбрать смартфон на свой вкус, он доступен в трех цветах: черном, синем и золотом.