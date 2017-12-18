Apple планирует выпустить полноразмерную версию AirPods

Компания Apple может выпустить полноразмерные наушники AirPods в 2018 году. Предположение об этом сделал аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо.

Несмотря на то, что AirPods от Apple пользуются популярностью со стороны потребителей, компания решила выполнить годовой план по максимуму и выпустить в 2018 году полноразмерные накладные наушники.

Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что представители Apple воспользовались популярностью AirPods и анонсировали выпуск нового гаджета в дополнение к основной компьютерной техники.

Apple намеревается создать новые наушники с более высоким качеством звуком, однако и цена на девайс будет соответствующая. Если AirPods в данный момент стоят около 160 долларов, то полноразмерные наушники будут оценены, как минимум, в два раза дороже.