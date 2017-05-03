Apple представит iOS 11.3 раньше срока, чтобы сохранить имидж

Американская корпорация Apple экстренно исправляет баги со звукозаписью в новой iOS 11.3. Релиз новой операционной системы состоится уже на следующей неделе.

Изначально срок выхода новой операционной системы iOS 11.3 определяли серединой марта. Так официально заявляли представители американской корпорации. Но один из партнёров компании, Shure, намерен представить операционную систему на две недели раньше. Эта компания занимается поставкой звукового оборудования для Apple. Почему именно решено выпустить iOS 11.3 раньше обещанного срока до конца, неясно. Возможно, это связано с багами звукозаписи, обнаруженными юзерами в бета-версии. Вероятно, быстрым исправлением неприятностей компания планирует сохранить имидж.

Дело в том, что бета-версию iOS 11.3 пользователи раскритиковали за чрезвычайно низкое качество голосовых записей. Считается, что все баги звукозаписи должны быть исправлены к моменту релиза новой операционной системы. Представители компании пока никак не комментировали ситуацию и не пояснили, как именно они будут работать над качеством звукозаписи.