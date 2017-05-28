В Сети появилось видео с новыми Samsung Galaxy S9 и S9+

В Сети появился ролик с новыми гаджетами Samsung Galaxy S9 и S9+, которые будут презентованы уже вечером 25 февраля. Видео было «слито» в Сеть одним из сотрудников южнокорейской компании, трехминутный ролик показывает возможности новинок и интригует пользователей качеством «начинки».

Как оказалось, в Samsung не планировали публиковать ролик. «Слитое» видео компания попыталась ликвидировать из Сети, но пользователям удалось скопировать ролик до его удаления. Теперь трехминутная демонстрация гаджетов Galaxy S9 и S9+ активно набирает просмотры и получает массовое обсуждение.

Новые гаджеты получат функции майнинга криптовалют. Также уже известно, что нетрезвый владелец смартфона S9 не сможет переводить деньги, снимать видео или делать фото. Таким образом разработчики Samsung обезопасили пользователей от необдуманных решений, о которых, чаще всего, начинают раскаиваться утром. Теперь «пьяные» селфи и провокационные видео останутся в прошлом, так как «умная» система не позволит своему владельцу совершать ошибки.