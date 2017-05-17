Huawei вскоре выпустит бюджетный смартфон Y3 (2018)

Китайская компания Huawei вскоре должна выпустить на мировой рынок бюджетную модель смартфона - Y3 (2018). Его характеристики уже доступны в реестре под кодовым наименованием CAG-L22.

Согласно информации от производителя, новый Y3 оснащен дисплеем в 5 дюймов и относительно низким разрешением 854×480 точек. Устройство работает на четырехядерном процессоре MediaTek MT6737M с частотой 1,1 ГГц и графическом ускорителе Mali-T720 GPU. Объём ОЗУ ограничивается 1 ГБ.

Устройство также обладает встроенной памятью на 8 ГБ и аккумулятором ёмкостью 2200 микроАмперчасов. Сведения о качестве камер отсутствуют. Стоит отметить, что разработчики снабдили Huawei Y3 (2018) уже установленной ОС Android 8.1 Oreo. Эксперты предполагают, что цена за новинку составит не более 80 долларов.