Apple позволит властям КНР легче получать доступ к переписке

Apple позволит властям КНР намного легче получать доступ к личной переписке и другой персональной информации пользователей. Об этом 24 февраля написали в агентстве Reuters.

Компания собирается перенести все аккаунты iCloud, принадлежащие китайцам, в дата-центр. У таким мерам вынуждают новые законы Китая. При этом перенести в местный дата-центр необходимо даже те ключи разблокировки, которые ранее хранились в базах данных на территории США. После завершения операции правительству страны не нужно будет запрашивать разрешение американских судов на доступ к ключам.

Информационное агентство отмечает, что Apple создала свой центр обработки данных в Гуйчжоу при поддержке государственного предприятия Guizhou-Cloud Big Data Industry, имеющей плотные контакты с правящей партией и правительством. Эксперты предполагают, что руководство Apple подчинилось столь суровым требованиям Китая, чтобы по прежнему иметь возможность выводить на местный рынок свою продукцию. Компания понесет огромные убытки, если позволит себе потерять доступ к столь большому объёму потребителей.