Новое приложение Samsung Max позволит смартфонам экономить интернет-трафик

Южнокорейская компания Samsung Electronics разработала для смартфонов собственного бренда приложение Samsung Max, которое позволит экономить интернет-трафик. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Предполагается, что новое программное обеспечение заменит похожее по функционалу Opera Max. Этот сервис обеспечивает более эффективный расход трафика во время просмотра роликов, изучения сайтов, прослушивания композиций, скачивания файлов и прочих способов использования Сети.

Летом 2017-го года разработчики Opera Max заявили об остановке работы сервиса. Они отметили, что приложение не соответствует основному направлению их деятельности. Отказавшись от поддержки продукта, сотрудники компании планируют добиться больших успехов в основном направлении.

Теперь же ему на замену придет Samsung Max. По будет доступно для бесплатного скачивания в Google Play эксклюзивно на устройства бренда Samsung. В компании-производителе отметили, что в некоторых регионах эта опция будет встроенной в смартфоны линеек Galaxy A и Galaxy J по умолчанию.