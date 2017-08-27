Ulefone выпустил T2 Pro - первый смартфон на процессоре MediaTek Helio P70

Бренд Ulefone выпустил новую модель T2 Pro - первый смартфон, который работает на процессоре MediaTek Helio P70. Демонстрационный ролик появился на Youtube.

Helio P70 был призван стать новым флагманом бюджетного MediaTek. Несмотря на критику, разработчики попытались создать чипсет, который по своим характеристикам не уступает Snapdragon 660. P70 обладает тактовой частотой 2,5 ГГц, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Стоит отметить, что эксперты бенчмарка AnTuTu чип оценили в 155 тысяч баллов, что уступает флагманскому Snapdragon 835, однако является очень достойным результатом.

Непосредственно Ulefone T2 Pro оснастили дисплеем с диагнональю 6,4 дюйма и разрешением 2280х1080 пикселей. Экран окружает тонкая рамка, но в целом дизайн очень похож на законодателя моды - iPhone X. Смартфон также имеет заднюю камеру на 16 МП и фронтальную - на 8 МП. Среди особенностей стоит отметить сканер лица.