Компания BQ выпустила смартфоны Aquaris VS и VS Plus‍

Компания BQ выпустила в продажи новые смартфоны Aquaris VS и VS Plus. Цена на гаджеты варьируется от 190 до 230 евро в зависимости от модели. Мировой рынок продолжает трещать по швам от череды презентаций новинок техники.

Сегодня стало известно, что компания BQ выпустила свои инновационные девайсы под названием Aquaris VS и VS Plus. По сравнению с более популярными брендами, эти смартфоны являются достаточно бюджетными, притом обладают хорошими характеристиками.

BQ Aquaris VS обладает дисплеем в 5,2 дюйма, а также дактилоскопическим датчиком, расположенным на задней панели корпуса телефона. Основная камера может похвастаться качеством снимков на 12 Мп, а фронтальная на 8 Мп. Смартфон оснащен технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Aquaris VS работает на операционной системе Android 7.1.2 Nougat. Оперативная память вмещает 3 Гб информации, а флеш-накопитель 32 Гб.

Цена Aquaris VS составляет 190 евро, Aquaris VS Plus стоит 210, вариант с увеличенным дисплеем можно будет приобрести за 230 евро.