"Любимая, спасибо за PS4": Компания Sony оригинально поздравила мужчин с 23 февраля

В честь Дня Защитника Отечества российское отделение компании Sony PlayStation решило оригинально поздравить мужчин с праздником. Для этого была запущенная своеобразная акция под названием "Любимая, спасибо за PS4".

Сотрудники компании с юмором подошли к поздравлению всех мужчин с 23 февраля и составили шуточную надпись "Любимая, спасибо за PS4". В рамках акции данная надпись появилась на асфальтах, столбах, гаражах во многих городах России.

Как рассказали в компании, основой для подобного поздравления послужили своеобразные "граффити", которые мужчины рисуют около роддома, чтобы отблагодарить супругу за рождение ребенка. В Sony также рассказали, что забавным моментом считается и то, что в последнее время в России стало довольно распространено женское имя Соня, многие молодые родители предпочитают именно так называть своих дочерей.