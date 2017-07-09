НР объявила об открытии предзаказа на ARM-компьютер HP Envy x2

Компания НР объявила о начале предзаказа на планшетный компьютер ARM HP Envy x2. Стоимость инновационного гаджета может варьироваться в районе 1000 долларов.

Любители новинок техники могут вздохнуть с облегчением: компания НР объявила о начале предзаказа на планшетный компьютер ARM HP Envy x2, который выполнен по типу "2 в 1" из-за съемной клавиатуры.

В основе устройства лежит процессор от Qualcomm Snapdragon 835. Новинка обеспеченная новейшей операционной системой Windows 10 S. Разработчики предусмотрели также то, что пользователи смогут бесплатно обновить ее до версии Windows 10 Pro.

ARM-компьютер HP Envy x2 обладает дисплеем в 12,3-дюйма с разрешением экрана 1920 х 1280 пикселей. Модуль оперативной памяти вмещает 4 Гб,а встроенная 128 Гб. Кроме того, гаджет оснащен Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

Пользователь сможет использовать карту nano-SIM, которая способна поддержать 4G. Без подзарядки ARM HP Envy x2 способен продержаться до 22 часов.