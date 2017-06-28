Caterpillar презентовала смартфон CAT S61 с дальномером и тепловизором

Бренд Caterpillar анонсировал скорый выпуск высокопрочный смартфон CAT S61, оснащенный дальномером и тепловизором. Производители провели презентацию до выставки Mobile World Congress 2018.

Компания Bullitt Mobile выпустила наследника CAT S60. Новая модель отличается от позапрошлогодней несколькими улучшениями. Она по прежнему обладает корпусом повышенной прочности и ИФ-камерой от компании FLIR. Однако камера Lepton способна фиксировать объекты с температурой -20 до +40 градусов, что существенно превосходит возможности предшественника.

Среди прочих особенностей стоит отметить VOC-датчик для анализа загрязненности воздушной среды. Разработчики отметили, что такая опция пригодится исследователям во время проведения работ под землей. CAT S61 может без последствий упасть с высоты в 1,8 метра и долгое время находиться под водой.

Производительность обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 630 и оперативная память на 4 ГБ. Экран имеет 5,2-дюймовым в диагонали и разрешение 1920 х 1080. Устройство работает на Android 8.0 Oreo. Однако создатели обещают со временем обновить его до прошивки ОС 9.0.