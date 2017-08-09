Разработчик iOS для iPhone "оживил" девочку из колодца из фильма "Звонок"

Разработчик операционной системы для смартфонов iPhone Абишек Сингх в дополненной реальности воссоздал культовую сцену из фильма ужасов "Звонок". Он показал, что девочка Самара может вылезти из телевизора и гоняться за человеком по квартире.

На своей странице в соцсети он показал ролик, на котором героиня фильма "Звонок" Самара Морган выползает из телевизора. Разработчик показал, что за телевизором никто не спрятан, а также продемонстрировал, что когда он включается и начинает проигрываться запись с "проклятой" видеокассеты, его уже не выключить, так же, как и в фильме.

Благодаря новейшим техническим разработкам, ролик получился довольно реалистичным. Самара вышла из колодца, а затем стала приближаться к экрану, из которого потом так же выползла. Девушка направилась в сторону разработчика, он попытался от нее спрятаться в своей квартире, однако Самара возникала в самых неожиданных местах.

Пользователи соцсетей оценили данную разработку и отметили, что теперь можно никогда не выходить из виртуальной реальности. Некоторым все же такая разработка пришлась не по душе, они отметили, что человек может испугаться такого зрелища и на всю жизнь остаться невротиком.