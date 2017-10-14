"Похож на iPhone": В Интернете опубликовали первые фото OPPO R15

В Интернете опубликовали первые фотографии китайских смартфонов Oppo R15 и R15 Plus. Снимки слили в социальную сеть Weibo.

Несколько дней назад на различных ресурсах обсуждали слухи о возможных разработках моделей R13 и R13 Plus. Однако после утечки информации можно сделать вывод, что создатели решили перейти сразу к цифре "15".

На снимках видно, что внешний вид фронтальной части устройства очень напоминает дизайн iPhone X. Сходства придает отсутствие рамки и специфический "монобровный" вырез в верхней части экрана, где расположена передняя камера и разговорный динамик. При этом задняя часть телефона выполнена из металла в традициях Oppo. На ней можно заметить двойную камеру с горизонтальным размещением объективов и сканер отпечатков.

Информация из сертификационной организации 3C Oppo R15 оборудован технологией поддержки VOOC, обеспечивающей быструю зарядку 20 Вт. Предполагается, что устройство также оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 670, который также поддерживает систему быстрой зарядки Quick Charge 4. Кроме того, Oppo R15 должен работать на ОС Android 8.0 Oreo с брендовым интерфейсом. Подробности о начинке смартфона и его Plus пока остаются неизвестными.