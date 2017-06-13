Эксперты проанализировали плюсы и минусы нового Razer Phone

Эксперты провели анализ соотношения плюсов и минусов нового смартфона Razer Phone. По результатам они указали, что устройство имеет уникальные способности и хороший плюс – стереозвук. Тем не менее, нашли в нем и достаточно серьезные минусы.

Не так давно на рынок гаджетов вышло новое устройство от компании Razer. Модель нового смартфона получила название Razer Phone. Эксперты решили проверить, какими особенностями обладает свежее устройство и хорошо его протестировали. По результатам они назвали плюсы и минусы, которые в нем нашли.

Среди плюсов устройства эксперты сразу назвали впечатляющие характеристики и производительность. Так, оно оснащено мощным процессором на четыре ядра Qualcomm Snapdragon 835 и имеет аккумулятор на 4000 мАч. Оперативная память устройства составляет восемь ГБ, а постоянная – 64 ГБ. Кроме того, Razer Phone обладает высокой громкостью динамиков.

Эксперты же, однако, нашли и минусы в игровом смартфоне. Так, у него нет разъема для наушников, что является достаточно большим недочетом. Кроме того, он не работает на базе Android 8.0 Oreo.