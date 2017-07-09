ASUS бесплатно дарит клиентам смартфон ZenFone Go

Компания ASUS запускает в России крупную акцию, согласно которой бесплатно дарит клиентам смартфон ZenFone Go. Воспользоваться услугой можно до 8 марта включительно, если купить в магазине другое мобильное устройство.

Стало известно о щедрой акции, которую в России проводит компания ASUS. Она решила побаловать своих клиентов в преддверии 23 февраля и 8 марта и объявила, что совершенно безвозмездно подарит каждому клиенту смартфон ZenFone Go. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо выполнить одно маленькое условие, аналогичное тем, которые предлагают другие компании в обмен на подарок.

Так, ASUS подарит новый смартфон тому, кто купит у нее ZenFone 4 Selfie Pro. Его стоимость значится почти в 25 тысяч рублей, однако эта акция действительно актуальна, ведь на вышеупомянутые праздники россияне часто дарят друг другу смартфоны. С помощью нее они смогут порядочно сэкономить.