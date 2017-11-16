Apple готовит AirPods с защитой от воды и голосовым управлением

В октябре 2018 года могут появиться наушники AirPods от Apple второго поколения. Новые беспроводные наушники смогут продолжить работу после попадания под дождь и получат возможность голосового управления.

Как сообщается, второе поколение AirPods сможет выдержать и продолжить работу после того, как на них попадут дождь или брызги воды. Однако, полное погружение в воду окажется, как и прежде, критическим.

В новые наушники поместят беспроводной чип W2, который эксперты признали более лучшим, чем предыдущий. Также пользователи AirPods смогут активировать работу голосового помощника «Siri» при помощи голосовой команды. Раньше для этого требовалось дважды нажать на наушники.

Старт продаж новых наушников ожидают в октябре 2018 года. В этот период года Apple традиционно презентует новинки и запускает их в продажу. Также есть шанс того, что AirPods второго поколения будут продемонстрированы уже в июне, когда пройдет ежегодная конференция разработчиков WWDC.