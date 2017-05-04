Apple планирует представить iPhone SE 2 на WWDC 2018 в июне

Компания Apple намеревается представить новый видоизмененный смартфон iPhone SE 2 на выставке WWDC 2018 в июне. В планах производителя удлинить дисплей до 4,2 дюймов.

Популярность смартфона iPhone SE доказала представителям компании Apple, что эту линию не стоит завершать. Так, если ранее в Сети появилась информации о намерении Apple выпустить три новых гаджета в 2018 году, то сегодня появиласт информация о дате появления на свет первого их них.

По предварительной информации, им будет iPhone SE 2, который, несмотря на схожесть с iPhone 5S, будет иметь значительно более значительный функционал. Так, наполнение нового гаджета будет практически идентично с iPhone 7, однако производители хотят несколько увеличить размер дисплея, и теперь он обещает составлять 4,2 дюйма.

Что касаемо характеристик, то оперативная память будет вмещать 2 Гб информации, а флеш-накопитель 32 или 128 Гб. Среди новшеств, стоит отметить, новый iPhone SE 2 будет поддерживать беспроводную зарядку.