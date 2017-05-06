Samsung Galaxy S9 шокировал на реальных фото

Инновационный гаджет Samsung Galaxy S9 был запечатлен на реальных фотографиях. Все "слитые" ранее данные о характеристиках смартфона должны соответствовать действительности.

Фото нашумевшего в Сети девайса Samsung Galaxy S9 было опубликовано за несколько дней до официальной презентации. Есть данные о том, что снимок был сделан на мероприятии, организованным для определенного круга лиц. Судя по фотографии, все характеристики должны оправдать себя.

Samsung Galaxy S9 обладает безрамочным экраном, стеклянным корпусом для беспроводной подзарядки батареи, а также двойную основную камеру. Кроме того, сканер отпечатка пальца действительно был перемещен на дисплей.

Ранее в Сети появились подробные характеристики Samsung Galaxy S9. Среди преимуществ нового смартфона можно отметить общую память в 464 Гб, а также фронтальную камеру в 12 Мп.

Официальная презентация Samsung Galaxy S9 назначена на 25 февраля.