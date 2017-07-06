Новый Xiaomi Black Shark получит мощнейший Snapdragon 845

Накануне в приложении AnTuTu нашли данные о том, что полную систему тестирования производительности в нем проводили над смартфоном Black Shark. Как известно, это новое устройство от фирмы Xiaomi, и, как оказалось, его оснастят процессором Snapdragon 845.

В сети опубликовали данные, полученные приложением AnTuTu в ходе тестирования смартфона Black Shark. Известно, что разработкой этого устройства уже какое-то время занимается китайская компания Xiaomi. Пока что неизвестно, когда состоится его официальная презентация, однако по некоторой информации, которая просочилась в сеть, можно примерно определить, какими параметрами оно будет обладать.

Так, если взглянуть на отчет с приложения для тестирования, первое, что бросается в глаза, это то, каким процессором будет обладать свежий Black Shark. Согласно предоставленной информации, его оснастят мощнейшим Qualcomm Snapdragon 845. Также ясно, что объем его оперативной памяти будет восемь ГБ, однако встроенной – не так уж и много, всего 32 ГБ.