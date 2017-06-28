Мессенджер Telegram "вернулся к жизни" после сбоя

Мэссенджер Telegram возобновил нормальный режим работы после произошедшего 20 февраля масштабного сбоя. Об этом стало известно из сообщения представителей соцсети на официальной странице в Twitter.

Ближе к вечеру, 20 февраля, популярный мэссенджер, детище Дурова, Telegram, вернулся к нормальному режиму работы после сбоя. На официальной странице в соцсети Twitter представители сообщили, что теперь все, кто испытывал неполадки, смогут о них забыть.

Стоит напомнить, несколько ранее стало известно о масштабном сбое в работе мэссенджера Telegram. Жертвами стали пользователи не только из России, но и многих европейских стран. Причиной, по версии разработчиков приложения, могли стать атаки хакеров.