В Сети раскрыты секретные данные о гаджетах Samsung Galaxy S9 и S9+

В Сети "всплыли" секретные подробности характеристик новых смартфонов от компании Samsung, Galaxy S9 и S9+. Судя по всему, высокая цена должна полностью соответствовать качеству.

Уже знакомый средствам массовой информации инсайдер Роланд Куандт раскрыл информацию о характеристиках инновационных гаджетов Samsung Galaxy S9 и S9+. После того, как он шокировал всех поклонников корейской компании о вероятной цене на смартфоны и многие распрощались с мыслью о их приобретении, отрадой стало то, что характеристики Samsung Galaxy S9 и S9+ соответствуют всем ожиданиям.

Так, пользователи, которым смартфон все-таки будет "по карману", смогут оценить вместительную память в 464 Гб, а также двойную основную камеру на 12 Мп.

Сканер отпечатка пальца был перемещен под саму камеру на дисплее, а внешний вид практически не изменится.

Стоит напомнить, ранее стало известно о ценах на смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+.