Аналитики рассказали, какими будут три новых iPhone серии Х

В сети появилась информация относительно того, какими особенностями будут обладать три новых смартфона презентует iPhone X, iPhone X Plus и iPhone X SE. Как утверждают аналитики, их презентация состоится уже этой осенью.

Накануне в сети появились некоторые предположения аналитиков относительно того, какими особенностями будут обладать три новых смартфона iPhone серии Х. Согласно информации, которую они предоставляют, некоторые функции, которыми оснащен уже выпущенный в 2017 году iPhone X, оставят и для новых флагманов, другие же подвергнут усовершенствованию. Таким образом, у новых смартфонов от Apple останется функция Face ID. Ее действие возможно благодаря датчикам TrueDepth. В новых устройствах применят датчики второго покления, благодаря которым, скорее всего, зазор на экране станет еще меньше.

Ранее информационное анетство «Версия. Инфо» сообщало о других особенностях, которые будут присущи новым моделям iPhone. Согласно версии источников, на них могут убрать знаменитую кнопку «Домой».